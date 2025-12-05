Se recomienda el uso de mascarilla en centros sanitarios ante la previsión de que el pico se adelante a las fechas navideñas.

Sanidad eleva a nivel 1 el protocolo por gripe ante una incidencia que triplica la del año pasado / Foto: La Radio Canaria.

Los niveles de incidencia de gripe continúan en ascenso en el Archipiélago y se han multiplicado por tres respecto al mismo periodo del año pasado, según ha confirmado este martes el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, en De La Noche Al Día de La Radio Canaria, con Estíbaliz Pérez.

El crecimiento sostenido de los casos ha llevado al Gobierno de Canarias a activar el nivel 1 del protocolo de respuesta acordado con el Ministerio de Sanidad. Aunque este cambio no implica nuevas obligaciones, sí refuerza las recomendaciones: uso de mascarilla en caso de síntomas y en centros sanitarios, además de extremar la higiene de manos.

“Pasamos al nivel 1. Estamos en 70 casos de gripe por cada 100.000 habitantes y rondamos los 700 por cada 100.000 en infecciones respiratorias”, detalló Goya.

Con estos datos, el SCS prevé que el pico de la gripe podría adelantarse y coincidir con las fiestas navideñas. “Siempre las reuniones familiares o laborales incrementan la incidencia. En plenas fiestas estaremos en un punto álgido”, advirtió.

Se recomienda el uso de mascarilla en centros sanitarios ante la previsión de que el pico se adelante a las fechas navideñas / Foto: Archivo RTVC.

Urgencias con alta ocupación, pero mejor preparadas

El director del SCS explicó también que, pese al aumento de la circulación del virus, la presión asistencial es más favorable que la del pasado invierno. “Aunque estemos en una situación peor en incidencia, la respuesta está siendo mucho mejor”, afirmó.

Goya señaló que las urgencias hospitalarias ya muestran altos niveles de ocupación en ambas provincias, pero destacó que los centros sanitarios se encuentran “mucho más preparados” que el año anterior. Esto, dijo, se debe a las obras de renovación y ampliación de infraestructuras y a la contratación de personal, que ha permitido duplicar los equipos de urgencias respecto a 2023.

El responsable del SCS insistió en la importancia de mantener las medidas preventivas y recordó que el comportamiento de la gripe cada temporada está estrechamente ligado a los movimientos sociales y festivos.

“La previsión es que el pico llegue antes. Estamos avanzando rápido, pero tenemos capacidad de respuesta”, concluyó.