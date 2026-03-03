La Consejería impulsa el Plan 5C para mejorar la coordinación asistencial entre los hospitales y los centros de salud de la isla

La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General del Paciente y Cronicidad y de las gerencias del Servicio Canario de la Salud, continúa fortaleciendo la asistencia médica redoblando sus esfuerzos de coordinación. El denominado Plan 5C ya ha logrado beneficiar a un total de 2.355 pacientes crónicos complejos de Gran Canaria durante el año 2025.

Sanidad refuerza la atención de más de 2.300 pacientes crónicos complejos en Gran Canaria / Consejería de Sanidad

Esta cifra de personas atendidas representa un notable incremento del 32 % con respecto al año 2024, fecha en la que comenzó el pilotaje de esta iniciativa. El proyecto, que ya se encuentra puesto en marcha en todas las islas del archipiélago, busca dar una respuesta integral a las nuevas demandas asistenciales.

Estas crecientes necesidades médicas derivan principalmente de la progresiva longevidad de la población y de las múltiples condiciones clínicas y sociales que presentan los pacientes en la actualidad.

Unidades multiprofesionales coordinadas

Para seguir avanzando y consolidando este modelo en Gran Canaria, los responsables del programa en los hospitales universitarios Doctor Negrín e Insular-Materno Infantil han mantenido una reunión de trabajo con la Gerencia de Atención Primaria.

La coordinación efectiva entre la atención primaria y la hospitalaria se articula a diario a través de unidades multiprofesionales. Estos equipos están integrados por especialistas de Medicina Interna, Enfermería de Enlace, Trabajo Social y Farmacia.

Todos estos profesionales trabajan de forma conjunta en el abordaje integral y personalizado del paciente crónico de alta complejidad. Uno de los ejes centrales abordados en las reuniones de trabajo es la respuesta coordinada ante las reagudizaciones de las enfermedades crónicas de base.

El propósito primordial del personal sanitario es anticiparse a las descompensaciones y optimizar el seguimiento clínico. De esta forma, se busca garantizar una atención más resolutiva que contribuya a reducir los ingresos evitables y a adecuar el uso de los servicios de urgencias.

Proyección nacional e internacional

Este enfoque integrado no solo permite mejorar los resultados en la salud de los pacientes crónicos. El modelo también mejora la experiencia de la persona atendida, de quienes ejercen los cuidados y de su entorno familiar más cercano.

El objetivo final del Plan 5C es transformar la atención sanitaria, convirtiéndose en un ejemplo pionero en la región. La administración aspira a que este proyecto sea un modelo replicable tanto a nivel nacional como internacional.

Su estructura flexible permite adaptar este sistema, basado en la innovación organizativa y la colaboración interdisciplinar, a diferentes entornos y sistemas de salud.