En el sur de la isla, el municipio de San Bartolomé de Tirajana acogió una nueva exhibición de gimnasia nocturna antes de cerrar el festival

Santa Brígida se unió al Festival Blume Gran Canaria

El municipio de Villa de Santa Brígida tomó el relevo de Mogán en la quinta y penúltima jornada del 63º Blume Gran Canaria con un electrizante festival que se desarrolló en el complejo municipal de Deportes con más de 200 deportistas.

El municipio grancanario es una de las apuestas seguras del Blume y no defraudó con una sesión vibrante y colorida que dejó la participación de los siguientes equipos: club de Gimnasia Rítmica Náyade y CD Alltau, de San Mateo, club de Gimnasia Rítmica Elegance de Santa Brígida, los alumnos del CIFP Tony Gallardo y los conjuntos germanos Tabea Halle y TSV Siegdorf.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Villa de Santa Brígida, Carlos Carrión :“Hemos disfrutado de la gran fiesta del deporte en una tarde vibrante que no es sino el fiel reflejo de la gran cultura de gimnasia que tenemos. Por si fuera poco, la respuesta de los padres y madres fue, como siempre, espectacular poblando las gradas del polideportivo y animando a los pequeños participantes”, declaró.

La jornada se cerró con la llamativa sesión nocturna en Maspalomas con un equipo de Suecia, Golden Ladies, otro de Dinamarca,Danske Gymnastik Idraetsforeninger, tres deAlemania, Tabea Halle, TVS Siegdorf y TK Celle, y los locales Grupo de mantenimiento Físico Ojos de Garza, Calero, Remudas-La Pardilla, laAcademia World Entertainment y elGrupo de Actividad Física Mayores de Calero, San Antonio y Remudas-La Pardilla.

Santa Brígida, un valor seguro

El presidente del CD Gimnasio Las Palmas y organizador del evento, Jesús Telo, destacó “el valor simbólico de un municipio que lleva ya años formando parte del Blume Gran Canaria y que cuenta con una cantera amplia y prometedora de gimnastas. Cabe destacar, igualmente, la presencia de grupos de San Mateo que lo hicieron de maravilla y completaron una gran jornada en la zona de las medianías, una parte de la isla que los competidores extranjeros les encanta visitar y conocer. Y por otro lado, en Maspalomas se vivió la penúltima sesión con éxito de clubes y países participantes y de público”

El presidente honorífico del Gymnastics All Sports de la Unión Europea de Gimnasia y miembro del Comité Directivo de la Federación Alemana de Gimnasia, Detlef Mann, elogió el desarrollo, la participación y la afluencia de aficionados a un festival único: “El Blume Gran Canaria está entre los mejores a nivel internacional. Ha sabido crecer en calidad y participación y ha sido capaz de aprender y beber de otros grandes eventos como el Golden Age de la UE de Gimnasia. Particularmente, me siento muy orgulloso de poder estar aquí y disfrutarlo y comprobar cómo los equipos alemanes destacan en cantidad y calidad”, subrayó.

La jornada pondrá el cierre al evento con más de una decena de equipos procedentes de Suecia, Alemania, Suiza e Italia, en el Centro Comercial Yumbo de San Bartolomé de Tirajana.