Más de 5.000 personas participaron en la tercera edición de la Sardina de la Inclusión integrada en el programa oficial del Carnaval

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife celebró la III edición de la Sardina de la Inclusión, una cita impulsada por la Concejalía de Bienestar Social e integrada en el programa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que reafirma el compromiso municipal con la accesibilidad y la participación activa de las personas con diversidad funcional. Más de 5.000 personas llenaron la avenida Francisco La Roche en una jornada marcada por la música, la danza y la convivencia.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que esta iniciativa “simboliza el modelo de ciudad abierta, participativa y sin barreras”, subrayando que el Carnaval “no se entiende sin igualdad de oportunidades”.

En la misma línea, la concejala de Bienestar Social, Charín González, incidió en el carácter social del acto, mientras que el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, puso en valor su consolidación como uno de los eventos más emotivos y participativos del calendario oficial.

Santa Cruz consolida la Sardina de la Inclusión como símbolo de un Carnaval sin barreras. Ayuntamiento Santa Cruz de Tenerife

Una programación llena de actuaciones

La programación incluyó las actuaciones de Crew of Dream, Pepe Benavente, la murga inclusiva Reconectados (formada por personas con daño cerebral adquirido de la Fundación Hospitalaria de Tenerife), así como la acción colectiva Dansign y el proyecto “Música sin Barreras” del cantautor Moisés.

También actuó el grupo coreográfico Wonder, campeón del Carnaval 2026, y la jornada concluyó con Macacos SoundMachine. En apenas tres ediciones, la Sardina de la Inclusión se ha consolidado como el principal referente del Carnaval Inclusivo, reforzando la apuesta por unas fiestas abiertas a toda la ciudadanía.