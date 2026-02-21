Santa Cruz contabiliza 61 atenciones durante el Viernes de Piñata

El cierre de este primer día de Piñata carnavalera de la fiesta se tradujo en 16 asistencias por traumatismos y caídas, y otras cinco por intoxicaciones

El Viernes de Piñata del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife cerró su balance de incidencias con 61 personas atendidas en el dispositivo preventivo de las fiestas.

Intoxicaciones etílicas

De los asistidos, 45 eran adultos y los otros 16 menores de ellos de edad, 32 mujeres y el resto, varones. El 46,7 % de las incidencias fueron por intoxicaciones etílicas, según ha concretado el Ayuntamiento en una nota.

Asimismo, el cierre de este primer día de Piñata carnavalera de la fiesta se tradujo en 16 asistencias por traumatismos y caídas, y otras cinco por intoxicaciones originadas en el consumo de sustancias estupefacientes.

También hubo siete asistencias por enfermedad común no relacionada con el Carnaval, y tres personas con lesiones producto de agresiones. Los recursos sanitarios trasladaron a ocho personas a centros hospitalarios para la realización de pruebas diagnósticas o por precisar una atención más especializada.

Dispositivo preventivo

En el dispositivo preventivo y sanitario también hay un recurso para los más jóvenes gestionado por Cruz Roja Española, en coordinación con la unidad de la Policía Local adscrita a la Fiscalía del Menor.

Este grupo policial registró y analizó los datos de trece menores, seis de los cuales eran chicas, y del total, siete de los asistidos sufrieron intoxicaciones etílicas.

Los agentes de la Policía Local detuvieron a dos varones, uno por un delito contra la salud pública al ser sorprendido con diversas sustancias estupefacientes dispuestas para su venta, y otro por agredir a un agente.

Policías locales

Ya con la luz del día, la Policía Local tuvo que intervenir para disolver una concentración de unas 300 personas en la zona de estacionamientos del Parque Marítimo, en dicha actuación se arrestó a otro hombre por agresión a los policías locales.

Además, los agentes locales tramitaron 32 actas por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes. Por su parte, la Policía Nacional, integrada en el dispositivo, realizó diversas acciones preventivas y se ocupó de mantener la seguridad en las zonas asignadas dentro del reparto de tareas en el dispositivo carnavalero.

Una vez más, el Puesto de Atención Avanzada (PAA) ubicado en la plaza de España fue gestionado por la agrupación de voluntariado de Protección Civil santacrucera. En concreto, se atendió a un total de 13 personas, con el refuerzo de personal de las agrupaciones de voluntariado de Güímar y San Miguel de Abona.