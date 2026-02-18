El Carnaval Senior rinde homenaje a los mayores y promueve el envejecimiento activo dentro del plan Marecía

Como broche final del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, este domingo se celebra el tradicional Carnaval Senior a partir de las cinco y media de la tarde en la Plaza de la Candelaria.

Sobre el escenario se podrá disfrutar de las actuaciones de Shaila Dúrcal y Pepe Benavente, quienes amenizarán la jornada para los mayores de todas las islas.

Se espera que miles de personas saquen sus máscaras y disfruten de esta cita que celebra la participación activa de los mayores en las festividades del Carnaval.

Santa Cruz de Tenerife celebra el Carnaval Senior con música y disfraces. RTVC

Plan Marecía

Las autoridades locales destacan la importancia de agradecer la contribución de los mayores al carnaval y reconocer su papel en la vida cultural y social de la ciudad.

El Carnaval Senior se enmarca dentro del plan Marecía, que trabaja en promover un envejecimiento activo y saludable, fomentando la participación, la diversión y el bienestar físico y emocional de los mayores de Santa Cruz de Tenerife.