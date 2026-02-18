El Carnaval Senior rinde homenaje a los mayores y promueve el envejecimiento activo dentro del plan Marecía
Como broche final del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, este domingo se celebra el tradicional Carnaval Senior a partir de las cinco y media de la tarde en la Plaza de la Candelaria.
Sobre el escenario se podrá disfrutar de las actuaciones de Shaila Dúrcal y Pepe Benavente, quienes amenizarán la jornada para los mayores de todas las islas.
Se espera que miles de personas saquen sus máscaras y disfruten de esta cita que celebra la participación activa de los mayores en las festividades del Carnaval.
Plan Marecía
Las autoridades locales destacan la importancia de agradecer la contribución de los mayores al carnaval y reconocer su papel en la vida cultural y social de la ciudad.
El Carnaval Senior se enmarca dentro del plan Marecía, que trabaja en promover un envejecimiento activo y saludable, fomentando la participación, la diversión y el bienestar físico y emocional de los mayores de Santa Cruz de Tenerife.