En la imagen, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, durante la visita que realizaron al montaje del escenario principal del Carnaval. Fotografía: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, visitaron el montaje del escenario principal del Carnaval, que a partir de la noche del viernes 23 de enero albergará los concursos y galas del Carnaval 2026 en el Recinto Ferial de Tenerife. Este espacio comenzará a utilizarse a partir del próximo viernes con el inicio del concurso de Murgas Infantiles.

El escenario ha sido diseñado por el escenógrafo Sergio Macías. Se articula bajo el hilo conductor de los ritmos latinos y se concibe como una gran plaza urbana en la que confluyen las culturas del Caribe, de América del Sur y de Canarias. La propuesta combina referencias a la arquitectura colonial con el espíritu callejero y un lenguaje contemporáneo. Ha apostado por una escenografía de gran volumen, elevada energía cromática y marcada narrativa festiva, orientado para que las candidatas, grupos y espectadores puedan vivir la fiesta desde dentro.

«Responde a las expectativas»

José Manuel Bermúdez destacó que están «muy satisfechos con este escenario, que a partir del primer concurso va a ser la sede de nuestro carnaval: del carnaval de los grupos, del carnaval de las elecciones de la reina y de las galas. Responde perfectamente a las expectativas que generamos cuando lo presentamos. Es exactamente tal y como Sergio y todo su equipo nos decían que iba a ser porque se han respetado los volúmenes y las texturas”.

“Es claramente un poblado latino en Santa Cruz. Un poblado con diferentes aspectos que podríamos denominar coloniales: una plaza colonial, con unas puertas espectaculares. Además, incorpora tecnología, ya que contamos con seis pantallas LED. Se mantienen las dimensiones gigantescas del escenario: esos 74 metros de frontal y los 1.450 metros cuadrados, donde lo principal es el contenido, pero un contenido que tiene que estar arropado”.

Bermúdez confesó que “desde que soy alcalde, posiblemente es el escenario que mejor responde a lo que queríamos. Este volumen está perfectamente integrado con las pantallas, que también son muy importantes para que complementen las retransmisiones y con el público que estará aquí. No hemos perdido aforo, mantenemos el aforo que ya el año pasado habíamos ganado con esta nueva disposición”.

El alcalde ha felicitado al diseñador

El alcalde de Santa Cruz quiso “felicitar a Sergio Macías, a todo su equipo y a las empresas que están participando ahora mismo en la construcción, porque estoy satisfecho. Y también al concejal y a todo el equipo de Fiestas. Creo que lo están haciendo muy bien y que un año más innovan. Este escenario, respetando de una manera equilibrada la tecnología y los volúmenes, responde a lo que la gente quiere”.

El diseño rompe con la simetría escénica tradicional para recrear un entorno dinámico e inmersivo. Los elementos urbanos como balcones, farolas, grafitis, banderas y fachadas coloridas aportan ritmo visual y profundidad. La integración de la tecnología forma parte esencial del conjunto, con pantallas LED que se incorporan al lenguaje plástico del escenario y refuerzan su impacto visual durante concursos y galas.

Novedades del escenario

Entre las principales novedades de esta edición destaca la incorporación de un espacio del jurado completamente decorado y la ampliación de la escenografía más allá del escenario principal, mediante una plataforma situada en medio del público que contribuirá a dotar de mayor dinamismo a los distintos espectáculos. Asimismo, se contará con la prolongación del giratorio hacia el público, favoreciendo una mayor interacción escénica.

Javier Caraballero, concejal de Fiestas de Santa Cruz, manifestó que “creo que no hemos tenido un escenario igual en este Recinto Ferial en los 30 años de historia en los que llevamos utilizándolo. Es un escenario que tiene mucha vida artística y muchísimos detalles. Creo que hay que venir muchos días al Recinto Ferial a disfrutar de los diferentes concursos. Estoy convencido de que cada día se van a encontrar un detalle nuevo. Por eso hay que venir con la mente abierta y con ganas de buscar todos esos pequeños detalles”.

El responsable del Carnaval de Santa Cruz expuso que “todo este montaje se realiza en un Recinto Ferial que va a mantener ese aforo de casi 7.000 personas. No me queda más que felicitar a Sergio Macías y todo su equipo y a la vez invitar a todo el mundo a comprar las entradas para los diferentes espectáculos que salen a la venta este miércoles y jueves”.

Retos técnicos

Sergio Macías detalló que “la singularidad de este espacio es que trabajamos bajo techo, lo que, tal y como está la climatología, ha supuesto un beneficio importante. No obstante, también conlleva una serie de limitaciones constructivas y de dimensiones que han ido surgiendo a lo largo del proceso. Hablamos de un auténtico puzle gigante, de cerca de 300 piezas y todo ello ha exigido una coordinación muy precisa para que el montaje se realizara en tiempo y forma”.

En cuanto al principal reto del escenario, Macías señaló que ha sido “unificar en un espacio tan compacto tantas “ciudades” y estilos distintos. Todo parte de la base de una plaza colonial, pero en ella están integradas cerca de diez ciudades, entre México, República Dominicana y Cuba. Congregarlo todo de una manera lógica y armonizada, sin que existan contrastes discordantes, ha sido uno de los retos más complejos, tanto a nivel cromático como compositivo. A ello se suma la puerta principal, que se ha optado por un gran portón, como si se tratara de un palacete, que será el punto por donde salgan las grandes reinas”.

Macías desveló que “los ajustes realizados han sido mínimos: fundamentalmente cuestiones de medidas o algún ajuste pictórico. Si se compara el proyecto original con lo que se ve aquí, se comprobará que las diferencias se reducen a la acción artística de los equipos participantes y a algunos cambios de color, pero en términos de morfología y composición, el escenario es exactamente el mismo que se diseñó”.

El escenario tendrá una superficie de 1.450 metros cuadrados

El escenario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 ocupará una superficie total de 1.450 metros cuadrados, con una altura máxima de 13,5 metros. La estructura tendrá un ancho frontal de 73 metros y una distancia de 27,5 metros entre la puerta central y la boca de escenario, adaptándose a la configuración del techo del Recinto Ferial. El acceso de los colectivos participantes se realizará a través de cuatro rampas de nueve metros de ancho.

El diseño escénico incorpora un total de 175 metros cuadrados de pantallas LED repartidas en distintos puntos de la propuesta creativa, con el objetivo de reforzar el espectáculo visual y facilitar su proyección televisiva. El conjunto está concebido para potenciar el desarrollo de los desfiles de las candidatas a reina y las actuaciones de los diferentes grupos y colectivos del Carnaval, configurando un espacio versátil, dinámico y plenamente integrado en la experiencia festiva.

