70 personas pujan por los 53 kioscos que se subastan para el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife que comenzará el 13 de febrero en la calle

Informa: Mary Martín/Carmen Waló.

Santa Cruz de Tenerife acoge la subasta de los kioscos del Carnaval a la que se han inscrito 70 personas. En esta edición salen 53 puestos a subasta pública de los 84 kioscos que se instalarán. El resto de los que no se han subastado pertenecen a los patrocinadores oficiales.

Según el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, con esta subasta van a recaudar más de 200.000 euros. Este acto es uno de los más esperados de las fiestas, con él, arranca el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

Este acto despierta gran interés entre los feriantes, hosteleros y negocios vinculados a las fiestas.

Kioscos más solicitados

Los puestos más demandados son los que se encuentran en la zona cero del Carnaval, la plaza del Príncipe, plaza de la Candelaria y los de la calle Villalba Hervás.

Los puestos más económicos se pueden adquirir desde 620 euros, como los dedicados a la venta de disfraces o las mesas de turrones y dulces. Los que adquieren un precio más alto son los que están situados en la plaza de España que superan los 13.000 euros de salida.

La recaudación prevista por los kioscos reservados a patrocinadores es de 191. 069 euros mientras que la del resto de los kioscos podrá ascender a más de 148.000 euros.