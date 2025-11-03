ES NOTICIA

Santa Cruz de Tenerife reforzará la vigilancia en las zonas de baño del litoral de Anaga

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reforzará la vigilancia en las zonas de baño de Anaga con socorristas a partir de 2026

Tras los recientes casos de ahogamientos y rescates registrados en la costa del lugar, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado la preparación de un nuevo contrato de vigilancia y salvamento marítimo destinado a reforzar la seguridad en el litoral de Anaga.

El proyecto, que contará con un presupuesto de 300.000 euros, tiene como objetivo que todas las zonas de baño de esta área dispongan de socorristas, mejorando así la capacidad de respuesta ante emergencias en el mar.

Desde el consistorio explican que la medida se encuentra actualmente en fase de planificación y que, si los plazos administrativos se cumplen, el servicio podría entrar en funcionamiento en 2026.

