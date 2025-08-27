El operativo, desarrollado sin incidentes en Salud-La Salle, ofreció una alternativa de alojamiento a las personas que ocupaban el espacio

Imagen de la cueva desalojada en Santa Cruz de Tenerife / AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en una actuación coordinada entre las áreas de Seguridad, Servicios Sociales, Servicios Públicos y el distrito Salud-La Salle, procedió en la mañana de este miércoles al desalojo de una cueva volcánica situada en la avenida Islas Canarias, que estaba siendo ocupada por tres personas en situación de vulnerabilidad. La intervención se desarrolló con normalidad y sin incidentes.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que estas actuaciones buscan garantizar la seguridad y la salubridad en el municipio, “siempre desde una perspectiva social y de acompañamiento a las personas más vulnerables”. Subrayó que no se trata solo de recuperar un espacio público, sino de ofrecer “una alternativa digna” a quienes residían en condiciones inadecuadas.

La operación contó con el apoyo del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), a través de su Unidad Móvil de Acercamiento (UMA), que ya había atendido previamente a estas personas dentro de su labor de asistencia a quienes viven en la calle o en infraviviendas. Según explicó Charín González, este recurso ofrece una atención integral con equipos multidisciplinares de profesionales sociales y técnicos de emergencia.

Atención para los desalojados en el Centro Municipal de Acogida

Tras el desalojo voluntario, las personas que ocupaban la cueva recibieron la opción de acogida en el Centro Municipal de Acogida (CMA), donde se garantiza atención social, alojamiento y acompañamiento especializado para favorecer la inclusión. Durante todo el procedimiento estuvieron presentes dos dispositivos policiales, que velaron por la seguridad.

Una vez concluido el operativo, trabajadores de Servicios Públicos realizaron labores de limpieza y adecuación de la zona, retirando enseres acumulados y eliminando riesgos para la salubridad. Además, se iniciaron los trabajos para cerrar y vallar el espacio, con el fin de evitar futuras ocupaciones.

La concejala del distrito Salud-La Salle, Zaida González, resaltó la importancia de la coordinación entre las distintas áreas para dar una respuesta integral. “Nuestro objetivo es evitar que cualquier persona viva en condiciones insalubres y, al mismo tiempo, velar por la seguridad del entorno y de los vecinos”, apuntó.