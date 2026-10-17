La prueba Santa Cruz Extreme contará con la presencia de destacados corredores del panorama nacional e internacional

El Macizo de Anaga volverá a convertirse este sábado, 17 de octubre, en el escenario de una de las grandes citas del trail running en Canarias. Con la organización del área de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Fundación Santa Cruz Sostenible, la ‘Extreme 2026’ regresa con cuatro modalidades que pondrán a prueba la resistencia. Así como, la técnica y la mentalidad de sus casi 1.000 participantes, en un entorno tan espectacular como exigente.

Imagen cedida.

Plaza de España

Sus senderos históricos, barrancos profundos, pronunciadas pendientes y paisajes que conectan la montaña con el océano Atlántico serán protagonistas de una jornada que tendrá su desenlace en los aledaños de la Plaza de España. En concreto, en pleno corazón de Santa Cruz de Tenerife.

La prueba contará con la presencia de destacados corredores del panorama nacional e internacional, que compartirán escenario con algunos de los mejores especialistas canarios. Entre los nombres propios de la Anaga XTRM 42K sobresalen Zaid Ait Malek, Iván Calvó y Domantas Kavaliauskas. Además, de Raquel Rivero en categoría femenina. La distancia reina exigirá un esfuerzo extraordinario a sus participantes, que deberán afrontar 42,8 kilómetros con 3.221 metros de desnivel positivo y 3.206 metros de desnivel negativo.

Nivel competitivo

No obstante, la Anaga XTRM 25K se presenta como una de las modalidades con mayor nivel competitivo. Cabe destacar que, con la participación del francés Paul Burette, integrante del Team Rossignol, y de la también francesa Miriam Guillot. Resaltar que ambos entre los principales aspirantes a la victoria. A ellos se sumarán destacados corredores del Archipiélago que se encuentran inmersos en la lucha por la Copa Sky Fecamon Tour, un aliciente añadido que promete elevar la intensidad de la competición.



La modalidad reina, la Anaga XTRM 42K, abrirá la competición a las 8:00 horas desde la Playa de Las Teresitas. Desde su arena, los corredores se dirigirán hacia San Andrés. Desde ahí, van a comenzar un exigente ascenso por el camino tradicional de Abicore, antes de alcanzar la carretera TF-12. Posteriormente, continuarán hacia la Casa Forestal. El recorrido descenderá posteriormente hasta Taganana, enlazando con los senderos costeros que conducen hacia la playa de Tamadite, uno de los enclaves de mayor belleza del trazado.

Exigencia física

Lejos de conceder tregua, la carrera afrontará nuevos ascensos hacia Taborno, Afur y Roque Negro, antes de encadenar la Degollada de las Hijas, Casas de la Galería y Los Catalanes. El paso por Cuatro Caminos dará inicio al tramo decisivo, con un prolongado descenso hacia Valle Luis y el Barranco de Tahodio que desembocará en la capital tinerfeña. Un recorrido de enorme exigencia física y técnica que llevará a los participantes desde el nivel del mar hasta cotas superiores a los 900 metros.

Por su parte, la Anaga XTRM 25K, con salida a las 9:30 horas desde la Plaza de Taganana, presenta 23,5 kilómetros de recorrido, 1.685 metros de desnivel positivo y 1.845 metros de desnivel negativo. Su trazado combina el espectacular sendero litoral hacia Tamadite con un duro ascenso en dirección a Taborno y Pico del Inglés, alcanzando una altitud máxima de 1.015 metros. Desde allí, los corredores afrontarán el descenso hacia La Fortaleza, Valle Luis y el Barranco de Tahodio, en una modalidad donde la explosividad y la capacidad para gestionar los cambios de ritmo serán determinantes.

La Anaga XTRM 18K tomará el relevo a las 10:30 horas desde Afur. Sus participantes deberán completar 18 kilómetros con 1.135 metros de desnivel positivo. También, 1.369 metros de desnivel negativo. Lejos de tratarse de una distancia sencilla, el trazado castigará las piernas desde sus primeros compases con la subida hacia Roque Negro. Además, continuará por la Degollada de las Hijas, Casas de la Galería y Los Catalanes. Tras alcanzar Cuatro Caminos, comenzará un exigente descenso hacia Santa Cruz de Tenerife, donde la acumulación de fatiga podrá resultar decisiva.

Desnivel negativo

Finalmente, la Anaga XTRM 10K, que comenzará a las 11:00 horas desde Los Catalanes, ofrecerá un recorrido de 10 kilómetros con 361 metros de desnivel positivo y 861 metros de desnivel negativo. Sus primeros 600 metros, marcados por una fuerte pendiente, darán paso al enlace con Cuatro Caminos. Así como, al posterior descenso por el PR-TF 2 hacia La Fortaleza y Valle Luis. Una prueba corta en distancia, pero que exigirá concentración, velocidad y solvencia técnica hasta su llegada a la capital.