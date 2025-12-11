La alianza entre el Ayuntamiento de Santa Cruz, Hiperdino y DinoSol repartirá 2.800 tarjetas monedero con 60 euros cada una

La Campaña de Reyes 2025, impulsada por el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), en coordinación con Hiperdino, la Fundación DinoSol y el Banco de Alimentos, permitirá distribuir 2.800 tarjetas monedero a familias con menores de 18 años en situación de vulnerabilidad, una actuación que muestra, en palabras del alcalde, José Manuel Bermúdez, “la fortaleza del modelo social que estamos construyendo en Santa Cruz: un sistema basado en la cooperación, la coordinación y el trabajo en red para que la ayuda llegue realmente a quienes más la necesitan”.

Santa Cruz, Hiperdino y la Fundación DinoSol refuerzan su alianza social en esta navidad

La presentación de esta nueva campaña navideña, que cuenta con una inversión de 168.000 euros, contó con la presencia del alcalde, José Manuel Bermúdez; Patricia Muñoz, directora de la Fundación DinoSol; y Hernán Cerón, presidente del Banco de Alimentos de Santa Cruz de Tenerife.

José Manuel Bermúdez subrayó que “la distribución de las tarjetas monedero demuestra la eficacia del esfuerzo conjunto entre el Ayuntamiento, la Fundación Dinosol, Hiperdino, el Banco de Alimentos y todas las entidades sociales del municipio, que actúan como un puente directo entre los recursos y las familias con menores a su cargo” y aseguró que “Santa Cruz seguirá defendiendo este modelo de colaboración porque funciona, porque es humano y porque garantiza que la solidaridad se traduzca en oportunidades reales para nuestra infancia”.

2.800 tarjetas monedero

El departamento de planificación y proyectos de la cadena de supermercados HiperDino y la Fundación DinoSol, han tramitado un total de 2.800 tarjetas con un importe de 60 euros cada una para la compra de juguetes, que serán entregadas a través de 31 Ongs y del Banco de Alimentos, a los niños y niñas de hogares en situación de vulnerabilidad.

Es por ello que el Ayuntamiento capitalino tinerfeño, año a año, impulsa esta importante acción social que posibilita y garantiza que los niños puedan tener su juguete en Navidad y el día de los Reyes Magos, y también permite que sus padres y sus madres puedan disfrutar de estas fechas con el convencimiento y la tranquilidad de que sus hijos van a poder acceder a unos regalos, a pesar de la fragilidad económica de su hogar. El compromiso social del consistorio es ejemplar”, indicó la directora de la Fundación DinoSol, Patricia Muñoz.

El Ayuntamiento actúa como impulsor, colaborador y mediador, facilitando que la ayuda de Hiperdino y la Fundación DinoSol llegue de forma ordenada y eficaz a través de las asociaciones y entidades que trabajan directamente con estas familias. En la edición del año pasado, 31 asociaciones y ONGs del municipio participaron en la recepción y entrega directa de las tarjetas a las familias, haciendo posible un reparto ajustado a la realidad de cada barrio.

El proceso, que también incorporó mecanismos de control y la cancelación de tarjetas extraviadas, permitió detectar áreas de mejora para futuras ediciones y evidenció que el trabajo coordinado entre administraciones públicas, fundaciones privadas y entidades sociales es un modelo eficaz para garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan.