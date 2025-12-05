La corporación local de Santa Cruz de La Palma ha apoyado por unanimidad revocar la Medalla de Oro concedida a Franco y al exministro Blas Pérez González

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha revocado la Medalla de Oro de la Ciudad concedida al dictador Francisco Franco y al exministro Blas Pérez González en 1942. Ha contado con el apoyo unánime de toda la corporación.

La moción presentada por el Partido Socialista ha recordado que este ayuntamiento creó la Medalla de la Ciudad el 5 de junio de 1942.

Aplicación de la Ley de Memoria Democrática

En el comunicado del PSOE de La Palma indica que la Ley de Memoria Democrática recoge que las administraciones públicas adoptarán las medidas oportunas para retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones. Aquellos que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales. O por exaltar o enaltecer la sublevación militar, la guerra o la dictadura, o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista.

Subraya que Francisco Franco fue un dictador que ejerció la Jefatura de Estado «con mano de hierro» durante casi cuarenta años, tras un golpe de estado contra el legítimo gobierno de la II República en 1936.

Con respecto a Blas Pérez González, indican que fue ministro de la Gobernación y mano derecha del dictador que secundó «activamente» las actividades de Franco. Además, el PSOE añade “durante todo ese periodo dictatorial tuvieron lugar múltiples violaciones de los derechos humanos, tal y como recogen testimonios y numerosas investigaciones históricas».

Para el grupo Socialista, “mantener esa distinción en las personas mencionadas supone un insulto a las víctimas, a los represaliados y a todos los demócratas”.