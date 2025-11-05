Santa Cruz de La Palma acoge a la Virgen de Las Nieves tras su peregrinación insular

Esta es la última etapa de su camino por los 14 municipios palmeros

Santa Cruz de La Palma se prepara para recibir este jueves a la imagen de la Virgen de Las Nieves, patrona de la isla, en la última etapa de su peregrinación por los 14 municipios palmeros, en el marco de los actos del Año Jubilar y el Año Lustral 2025.

Santa Cruz de La Palma acoge a la Virgen de Las Nieves tras su peregrinación insulara / Archivo

La recepción oficial tendrá lugar a las 18:00 horas en la plaza de la Constitución, frente al antiguo edificio de Correos. Media hora antes, la corporación municipal partirá con la Insignia Real desde el Ayuntamiento, acompañando a la Santa Cruz que saldrá a la misma hora desde la parroquia matriz de El Salvador.

Actos de despedida

El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona, y el párroco de El Salvador, Francisco Concepción Checa, darán la bienvenida solemne a la imagen en el acceso al casco histórico.

Desde allí, la Virgen recorrerá en procesión la calle O’Daly hasta el Ayuntamiento, donde el alcalde le hará entrega del Bastón de Mando, reafirmando su título de Alcaldesa Honoraria y Perpetua, concedido en 1942.

Posteriormente, la Plaza de España acogerá un acto litúrgico seguido de una misa en la parroquia matriz de El Salvador, donde permanecerá la imagen durante toda la noche y el día siguiente.

Los actos continuarán este viernes con una misa de despedida a la imagen de la virgen en la parroquia matriz de El Salvador, y seguidamente la Virgen emprenderá el regreso al Real Santuario en procesión, con una parada en la plaza de La Alameda, donde se celebrará un acto oficial de despedida.