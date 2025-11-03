Santa Cruz de Tenerife desaloja las personas del Pancho Camurria

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife desaloja las personas que vivían en los aledaños del pabellón Pancho Camurria y los anexos al Parque La Granja

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife desaloja las personas que pernoctaban en las cercanías del Pancho Camurria. Ayto. S/C de Tenerife.

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife desaloja a las personas que habitaban en tiendas de campaña próximas al pabellón Pancho Camurria y al parque La Granja.

El ayuntamiento capitalino ha emitido un comunicado informando de estas actuaciones. El personal de limpieza se ha encargado de retirar los residuos y los enseres acumulados en la zona.

Según la notificación del consistorio, los agentes de la Policía Local acudieron a primera hora para informar a los afectados que «no podían pernoctar en dicho espacio». Inmediatamente, recogieron las tiendas de campaña y desalojaron el lugar.

Vigilancia de la Policía Local

Este tipo de actuaciones forma parte de las labores de vigilancia de los agentes municipales. Además, señalan que también retiraron una tienda de campaña existente en el campo de bochas de la calle Colombia.

Por otro lado, se dirigieron hasta el centro de atención ciudadana del parque de La Granja, para quitar varios enseres acumulados en esa zona de la ciudad.