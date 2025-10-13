La nueva campaña tiene como objetivo concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de cuidar la salud mental desde la infancia

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presentó este lunes la Campaña de Sensibilización de Salud Mental en la Infancia y la Adolescencia, una iniciativa que “nace del compromiso municipal con el bienestar de los niños, niñas y jóvenes del municipio”.

Según explicó el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, esta fue la propuesta más votada en la Línea Ciudad de los Presupuestos Participativos 2023-2024. La campaña tiene como objetivo concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de cuidar la salud mental desde la infancia.

Hablar sin tabúes

La campaña, bajo el lema “Conecta con sus emociones y necesidades”, se inspira en el uso simbólico de los cinco sentidos como herramienta de conexión, la acción se dirige especialmente a las familias y al entorno educativo.

“Puedes buscar conectar de alguna manera para romper el silencio, para hablar sin tabúes, para crear entornos de confianza donde estos niños, niñas y adolescentes podrán contar y verbalizar esos problemas que pueden tener”, declaró Javier Caraballero, concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife pone el foco en la salud mental de los más jóvenes / Imagen del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

La campaña se desarrollará entre el 16 de octubre y el 23 de noviembre, con especial atención el 20 de noviembre, Día Mundial de la Infancia.

Además, esta iniciativa contará con un spot audiovisual de 20 segundos, cuñas de radio y vallas publicitarias distribuidas en los cinco distritos del municipio, con el objetivo de alcanzar al mayor número posible de familias y centros educativos.