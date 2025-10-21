El nuevo sistema facilitará información sobre la disponibilidad de las plazas de aparcamientos públicos y privados

El ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife va a implantar un sistema que informará de las plazas de aparcamiento libres. El gobierno local sacará a licitación el contrato de suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un sistema de información de la oferta de aparcamientos a tiempo real.

La implantación de este sistema tendrá una inversión de 593.927 euros. Según el alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, «es una solución tecnológica para optimizar la gestión del estacionamiento en la ciudad». Ofrecerá además de la disponibilidad de plazas en aparcamientos públicos y privados.

Reducción del tráfico

Esta iniciativa pretende reducir la congestión del tráfico en determinados momentos y facilitar la movilidad por el centro de la ciudad.

En el pliego de condiciones se establecen las bases para el suministro y la instalación e integración de los diferentes elementos que conforman el sistema.

El nuevo dispositivo requiere de la colocación de Paneles de Información Variable, PIV, en zonas estratégicas de la ciudad. Los conductores adheridos se informarán en tiempo real sobre las plazas de aparcamiento libres.

Además estos paneles deben contar con sistemas de comunicación fiables y una adecuada integración con la plataforma de gestión.

Aplicación móvil

Asimismo se prevé un sistema de gestión de estacionamientos, esto es, una plataforma digital centralizada que permita a los operadores de aparcamientos actualizar la disponibilidad de plazas en tiempo real y gestionar la información transmitida a los diferentes canales de difusión.

Una aplicación móvil informará a la población e indicará la ruta a seguir para llegar al aparcamiento más cercano. También, podrán consultar las tarifas, los horarios y acceder al sistema de pagos.

En un principio, se colocarán diez paneles electrónicos en puntos claves de la ciudad.

La plataforma digital de gestión de aparcamientos incluirá un módulo de integración con operadores de aparcamientos; un módulo de control y monitorización; la interfaz de administración y la generación de informes.