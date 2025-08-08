El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, recibe a las niñas del programa Vacaciones en Paz acogidas por familias del municipio

Santa Lucía de Tirajana recibe a las niñas del programa Vacaciones en Paz

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, junto a concejalas y concejales de la Corporación, dio la bienvenida este viernes a las tres niñas acogidas este verano por familias del municipio.

Santa Lucía de Tirajana ha recibido este año a las niñas saharauis en el marco del programa solidario “Vacaciones en Paz”, una iniciativa que busca ofrecer a menores procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) la oportunidad de pasar el verano lejos de las duras condiciones del desierto, disfrutando de una experiencia de convivencia, descanso y atención médica.

Durante la recepción oficial, Francisco García agradeció a las familias su solidaridad y destacó que “la presencia de estas niñas no solo enriquece nuestra comunidad, sino que nos recuerda la necesidad de seguir apoyando al pueblo saharaui en su lucha por una vida digna y en paz”.

Por su parte, la concejala de Solidaridad, Ofelia Alvarado, subrayó que “la participación de Santa Lucía de Tirajana en esta iniciativa reafirma nuestro compromiso con la autodeterminación del Sáhara Occidental, y continuaremos trabajando para apoyar este tipo de programas que permiten a los menores saharauis disfrutar de una infancia digna”.