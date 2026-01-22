El estadio de Vecindario acogerá Campeonato de España de Atletismo para personas con discapacidad intelectual del 22 al 24 de mayo

Santa Lucía de Tirajana ha anunciado en FITUR Sports que será sede del Campeonato de España de Atletismo al Aire Libre de Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI), que se celebrará en el estadio de Vecindario entre los días 22 y 24 de mayo.

El evento reunirá a más de 50 clubes de todo el país, con la participación de entre 250 y 300 deportistas, además de técnicos y acompañantes, lo que supondrá la llegada de cerca de 600 personas a la isla.

La competición, financiada por la Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, se presenta como una cita clave para los atletas de cara al Campeonato de Europa European Games Virtus, que se celebrará en Polonia el próximo mes de julio. Desde la organización se ha destacado la relevancia deportiva y el impacto económico que tendrá el campeonato en la recta final de mayo.

Deporte inclusivo y la igualdad

Desde el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana han subrayado que este evento refuerza el compromiso del municipio con el deporte inclusivo y la igualdad de oportunidades, así como su capacidad para acoger competiciones de ámbito estatal.

Por su parte, la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual ha resaltado que será la primera vez que este campeonato se celebre en Canarias, lo que supone un paso importante para acercar el atletismo adaptado a nuevos territorios.