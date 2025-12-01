La Casa Museo Pérez Galdós va a acoger una gran noche cultural con el título ‘Del sueño a la poesía’ y con Santiago Gil y Ari Jiménez

Santiago Gil recita rimas acompañado de Ari Jiménez en la Casa Pérez Galdós

El escritor Santiago Gil recitará rimas de su creación al público acompañadas de sonido de guitarra en un singular espectáculo que, bajo el título ‘Del sueño a la poesía’, ofrecerá junto al músico Ari Jiménez este miércoles, 3 de diciembre, en la Casa Museo Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria.

Se trata de una cita que -según ha avanzado este lunes dicho museo mediante un comunicado- «propone un diálogo entre música y poesía donde ambos lenguajes se encuentran para explorar la interacción y el juego creativo entre géneros».

Organizada en colaboración con Al Alba Producciones, la actividad se convoco con acceso libre hasta completar aforo, razón por la cual la nota destaca que se recomienda asistir con antelación.

Y añade que la propuesta «invita al público a disfrutar una reflexión poético-musical que derriba las barreras entre géneros, ofreciendo un recorrido por distintas temáticas a través de la combinación de versos y melodías».

Experiencia de los invitados

Recordando que Santiago Gil, nacido en Guía, Gran Canaria, es licenciado en Ciencias de la Información, ha trabajado en diversos medios de prensa, así como en gabinetes de comunicación y en 2020 obtuvo el Premio Internacional de Novela Benito Pérez Galdós, siendo además ganador de un Premio de Poesía Esperanza Spínola, entre otros galardones.

De Ari Jiménez, nacido igualmente en Gran Canaria, señala que con tan solo 17 años empezó a tocar la guitarra y ya con 19 años daba su primer concierto con canciones propias, instalándose a finales de 2011 en Madrid, desde donde comenzó a girar por diferentes salas de la geografía española, consiguiendo a su paso diferentes premios a nivel nacional e internacional.