El ex secretario de organización del PSOE ha ofrecido una entrevista a La Vanguardia a través de un cuestionario escrito, en la que asegura que es «inocente y no he hecho nada de lo que dice la UCO”

Santos Cerdán cumple hoy 35 días en Soto del Real. Tras su ingreso en la cárcel, el ex secretario de organización del PSOE ha ofrecido su primera entrevista a La Vanguardia, en la que no reconoce esas conversaciones y se declara dispuesto a resistir privado de libertad.

Al ex secretario de organización del PSOE, también, le parece extraño que Koldo grabara en su intimidad, y en la línea de su defensa afirma que «de ninguna manera tiene relación con el supuesto amaño de licitaciones públicas«, ya que, según dice, «no podría, ni aunque quisiera, ya que no tenía acceso ni poder para hacerlo«.

También, en esta entrevista afirma que solo quiere «pasar página y dejar atrás la política» y que hasta donde él conoce, el PSOE no se ha financiado ilegalmente y que no van a encontrar ningún tipo de pago que no esté presentado en el Tribunal de Cuentas. Esto a lo que el PP responde que dejan entrever una posible financiación irregular por parte del PSOE.

El ex diputado y secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán (en una imagen de archivo), insiste en su inocencia en la primera entrevista que concede tras 35 días en prisión. EFE/ Mariscal

«Sospechoso» que no desmienta rotundamente

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha asegurado este martes en León que le parece “sospechoso” que el exnúmero dos del Partido Socialista Santos Cerdán no fuera capaz de “confirmar rotundamente” que en su partido “no existe financiación irregular”.

“Yo creo que lo más relevante de la entrevista no es lo que dice, sino lo que no dice, porque hay que tener en cuenta que ahora mismo está en prisión. Fue incapaz de confirmar rotundamente que en el Partido Socialista no existe financiación irregular y a mí eso me parece como mínimo sospechoso”, ha afirmado Ezcurra al ser preguntada por la entrevista a Santos Cerdán.

Ezcurra ha manifestado que de la entrevista también se extrae otra lectura como es que “todo el entorno de Pedro Sánchez tiene una situación judicial complicada”. “Yo creo que es contagioso y habría que hacérselo mirar”, ha concluido.