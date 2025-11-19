Santos Cerdán sale de la cárcel de Soto del Real

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha salido de la cárcel este miércoles tras considerar el juez que no existe riesgo de fuga

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán junto a su abogado, Jacobo Teijelo, a la salida de la cárcel de Soto del Real.

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha denunciado a su salida de la cárcel que este miércoles al salir de prisión que se han vertido «mentiras» y «manipulaciones» sobre su persona.

Ha agradecido el apoyo de familiares y amigos y ha confiado en que «la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia».

Cerdán ha salido de la prisión de Soto del Real, en Madrid, acompañado de su abogado, Jacobo Teijelo. A las puertas de la prisión ha contestado a los periodistas que lo esperaban.

Santos Cerdán ha comentado que «lo primero que quiero decir es que se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hacen de los dos informes sobre mi persona».

Ha añadido, que confía en que se «imponga la verdad y que al final con esa verdad se haga justicia».

Puesta en libertad con medidas cautelares

Acompañado por su abogado, Jacobo Teijelo, y vestido con un traje de chaqueta, el exsecretario de Organización del PSOE ha agradecido a su familia y «los amigos de toda la vida» el apoyo recibido, así como al labor de sus letrados.

«Muchas gracias a todos y en los próximos días no se preocupen, que hablaré con todos», ha añadido antes de dirigirse al aparcamiento.

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha decretado este miércoles la puesta en libertad de Santos Cerdán, en prisión desde el 30 de junio, al considerar «seriamente mitigado» el riesgo de destrucción de pruebas, pese a que se han ampliado los indicios contra él.

Puente ha dictado un auto en el que le impone como medidas cautelares comparecencias quincenales en el juzgado y la prohibición de salir del territorio nacional con retirada del pasaporte.