El presidente del club grancanario habló con los medios sobre la deriva del equipo durante la temporada 2025-26

Sitapha Savané, presidente del Dreamland Gran Canaria, aseguró este martes que la preocupación por la situación deportiva del equipo “no ayuda mucho”, aunque reconoció que el club comparte con la afición la frustración por el desarrollo de la temporada: «Cualquier frustración de un aficionado es el triple para todo el mundo en el club”.

Savané admite compartir «la frustración» con la afición por el nivel del Gran Canaria. EFE

En declaraciones a los medios de comunicación tras la presentación de un acuerdo con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para impulsar la candidatura a Ciudad Europea de la Cultura en 2031, Savané pidió el apoyo de la marea amarilla y apeló a «estar unidos» para salir de una situación para la que no hay secretos.

Falta de acierto

Desde su posición directiva, el máximo mandatario amarillo subrayó que tratan de «crear el mejor entorno posible» para que cuerpo técnico y plantilla puedan trabajar, una situación para la que ha focalizado la importancia de «cómo responder cuando no consigues el objetivo» y de «no caer en ningún tipo de desesperación».

Para Savané, el problema del club radica en la falta de acierto de los claretianos, que ha ejemplificado con la caída en seis puntos porcentuales, del 36,5 al 30,5 por ciento, el acierto en triples de la temporada pasada a la actual, un detalle que en el deporte «te cambia mucho».

«Tampoco hace falta ser Einstein para ver que si eres el último en Liga Endesa en triples y el último en tiros libres es que no te entran los puntos, y en casi todos los deportes necesitas anotar para ganar. No ocurre por una serie de razones en las que ellos siguen trabajando cada día», reflexionó.

El Dreamland Gran Canaria ganó por la mínima el derbi canario. EFE

Preparados para el derbi

A pesar de la mala situación del Dreamland Gran Canaria, que ha perdido seis de sus últimos ocho encuentros, el presidente amarillo apeló a aprovechar la oportunidad de cambiar la dinámica ante La Laguna Tenerife en Liga de Campeones y que sirva como catapulta moral para el equipo.

Savané recordó que al derbi de Liga Endesa en La Laguna el cuadro claretiano «tampoco llegaba bien» en una temporada «de muchos altibajos», pero los jugadores de Jaka Lakovic supieron competir y conseguir la victoria en el pabellón Santiago Martín (70-71), un bálsamo que esperan reeditar ahora en el Gran Canaria Arena.

«En la plantilla son los primeros afectados por la marcha del equipo porque vienen de tres temporadas donde nos han acostumbrado, quizás demasiado, a lo muy bueno. Ellos son los primeros que tienen esta autoexigencia y trabajan en ello», aseguró Savané.