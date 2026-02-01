Hasta el lugar del incendio se han desplazado efectivos de los Bomberos, de Protección Civil de Telde, de la Policía Local y Policía Nacional
Efectivos de seguridad y emergencias intervienen en la extinción de un incendio declarado este domingo en Telde (Gran Canaria). Según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112).
En concreto, el incendio afecta a un punto limpio ubicado en Barranco La Gallina.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos, de Protección Civil de Telde, de la Policía Local y Policía Nacional.