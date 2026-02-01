ES NOTICIA

Efectivos trabajan en la extinción de un incendio declarado este domingo en un punto limpio de Telde

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Hasta el lugar del incendio se han desplazado efectivos de los Bomberos, de Protección Civil de Telde, de la Policía Local y Policía Nacional

Imagen que afecta a un punto limpio de Telde.

Efectivos de seguridad y emergencias intervienen en la extinción de un incendio declarado este domingo en Telde (Gran Canaria). Según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112).

En concreto, el incendio afecta a un punto limpio ubicado en Barranco La Gallina.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos, de Protección Civil de Telde, de la Policía Local y Policía Nacional.

