El programa recibe a la leyenda del periodismo de misterio, Juan José Benítez, y descubre los capítulos ocultos de la historia del imperio Disney con el escritor Jorge Fonte

¿Ocultan los militares y los servicios secretos hoy en día información relevante, y espectacular, sobre el fenómeno OVNI? ¿Existen casos investigados por militares y ocurridos en Canarias que no se conocen? ¿Realmente se localizaron cráneos metálicos entre los restos de los aviones siniestrados en Los Rodeos en marzo de 1977? ¿Se encontraron las misiones Apolo ruinas y humanoides en la Luna? De todo esto y de mucho más habla este viernes 19 de diciembre a partir de las 22:00 horas en el programa de la Radio Canaria, ‘Crónicas de San Borondón‘, el investigador Juan José Benítez, el representante más veterano, tras 53 años en activo, del periodismo de misterio en España.

El investigador Juan José Benítez, junto a José Gregorio González, visita ‘Crónicas de San Borondón’.

Otro invitado de lujo que pasará por ‘CSB’ esta semana es el escritor Jorge Fonte, autor de uno de los libros de la temporada, «Esto no estaba en mi libro de Historia de Disney», editado por Almuzara. Su visita permitirá indagar en algunos de los aspectos más oscuros atribuidos a Disney, profundizar en sus curiosidades y recordar los extraordinarios hitos de un apellido que ha sobrepasado todos los límites.

José Gregorio González recibe a Jorge Fonte para hablar de su libro sobre los entresijos del imperio Disney.

Finalmente, Fernando Hernández tendrá minutos para aportar curiosidades sobre las navidades canarias, y Ricardo Martín, en el Gabinete del Curioseante, diseccionará el uso con fines militares de las lenguas nativas americanas.