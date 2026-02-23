Informa: Redacción Informativos RTVC

Dispositivo de seguridad para las actuaciones musicales del viernes, la Gran Cabalgata del sábado y las actuaciones musicales y Entierro de la Sardina del domingo

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad con la última tecnología para afrontar el fin de semana más multitudinario del Carnaval, que coincide con la recta final de las fiestas y concentra tres de los eventos con mayor afluencia de público: las actuaciones musicales del viernes, la Gran Cabalgata del sábado y las actuaciones musicales y el Entierro de la Sardina del domingo.

La alcaldesa, Carolina Darias, acompañada por el concejal de Carnaval, Héctor Alemán, y la directora general de Seguridad y Emergencias, Rosa Rodríguez, ha visitado el puesto de mando avanzado desde el que se coordinará la vigilancia y el seguimiento de estos actos, que el pasado año reunieron entre los tres días a más de 220.000 personas.

La semana de mayor participación

Darias ha señalado que “entramos en la semana de mayor participación del Carnaval, con encuentros multitudinarios para los que el dispositivo de seguridad está preparado, muy coordinado y reforzado con nuevas tecnologías que nos permiten tener un control permanente de la situación en cada momento”.

En este sentido, la alcaldesa ha destacado que “entre Bomberos y Policía Local contamos con unos dispositivos tecnológicos como nunca se ha tenido, con drones, cámaras de alta resolución y conexión satelital propia que garantizan la autonomía de las comunicaciones incluso en caso de saturación de la red”. Asimismo, ha subrayado que “el objetivo es seguir avanzando hacia un Carnaval cada vez más participativo, pero también cada vez más seguro, con una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier incidencia”.

Darias ha insistido en que “la coordinación entre todos los servicios es máxima, con Policía Local, Bomberos, Agentes de Movilidad, la Unidad Técnica de Seguridad y Emergencias, Protección Civil y el resto de cuerpos implicados, conectados con el Centro Municipal de Seguridad y Emergencias (Cemelpa), lo que nos permite disponer de información directa y adoptar decisiones en las mejores condiciones”.

Amplio dispositivo de seguridad para el último fin de semana del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Imagen Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Refuerzo tecnológico de la Policía Local

La Policía Local ha incorporado recientemente a su recurso U-Dron dos nuevos drones de última generación con inteligencia artificial que permiten, entre otras funcionalidades, la retransmisión en directo o el conteo de personas y vehículos.

El dron de mayor tamaño, modelo DJI Matrice 4T, está diseñado para misiones de inspección y vigilancia, dispone de cámara 4K de alto zoom, cámara térmica y telémetro láser para la medición de distancias, lo que facilita la detección de incidencias, como el sobrecalentamiento de motores en las carrozas.

Por su parte, el dron ligero, modelo DJI Mini 5 Pro, combina un diseño ultraligero y plegable con capacidades avanzadas de vuelo e imagen, lo que lo convierte en una herramienta eficaz para tareas de apoyo a la vigilancia, el control y la documentación de los eventos, incluso en condiciones de baja luz.

Este dispositivo tecnológico de la Policía Local se complementa, además, con la adquisición de una antena satelital, dos sistemas de radioenlace y una estación de energía que permite que el recurso U-Dron sea autónoma en la prestación del servicio y pueda cargar los equipos sin depender de la red eléctrica.

Sistema de vigilancia de Bomberos

Por su parte, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) ha implantado un sistema de vigilancia compuesto por cámaras fijas, cámaras móviles y drones, complementado con una antena satelital que garantiza la conectividad en todo momento.

El dispositivo de seguridad está compuesto por cinco cámaras fijas de largo alcance situadas tanto en el recinto como en calles aledañas. Además, dispondrá de cuatro cámaras móviles con visión térmica y nocturna, independientes de conexión, que pueden ubicarse en diferentes puntos estratégicos, como palmeras, balcones o incluso en carrozas.

El sistema para esta última semana del Carnaval capitalino se completa con seis drones que permitirán cubrir zonas fuera del alcance de las cámaras y supervisar posibles aglomeraciones, facilitando la redistribución del público hacia espacios menos concurridos.

Además, los bomberos también cuentan con globos de iluminación capaces de cubrir hasta 2.000 metros cuadrados cada uno.