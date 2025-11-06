Telde, Agüimes, Ingenio, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana y Mogán se encuentran en alerta por contaminación marina

El Gobierno de Canarias ha activado este jueves la alerta por contaminación marina en seis municipios de las costas este y sur de Gran Canaria por la presencia de un vertido de material orgánico en descomposición.

En concreto, se pone en esta situación al litoral de Telde, Agüimes, Ingenio, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, según ha informado la Dirección General de Emergencias.

«Ante la presencia de un episodio de contaminación marina, por vertido de materia orgánica en descomposición desde instalaciones situadas en el mar, por fuera de la costa de Telde, se activa el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca) en situación de alerta, con el objetivo de hacer el seguimiento del episodio, facilitar las tareas de coordinación y trabajar para minimizar el incidente», añade.

La contaminación, que se ha relacionado con una planta de acuicultura, ya había obligado estos días a cerrar varias playas en la costa de Telde y San Bartolomé de Tirajana.