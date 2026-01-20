El Instituto Geográfico Nacional localiza el temblor a 27 kilómetros de profundidad sin que la población haya reportado percepción del movimiento

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado este martes un seísmo de magnitud 3,3 mbLg frente a la costa de El Pinar, en El Hierro. Los sistemas de vigilancia captaron el movimiento sísmico exactamente a las 11:16 hora local, situando el hipocentro a una profundidad de 27 kilómetros bajo el nivel del mar.

En rojo, el punto donde se localizó el terremoto de magnitud 3,3 frente a la costa de El Pinar | IGN

Pese a la magnitud del evento, los servicios de emergencia no tienen constancia de que los residentes de la isla hayan sentido el temblor. Este fenómeno sucede a otro movimiento menor registrado durante la jornada del lunes, cuando los instrumentos marcaron un seísmo de 2,4 en la misma zona.

Un inicio de año con actividad sísmica

La estadística sitúa el evento de hoy como el segundo terremoto de mayor magnitud en lo que va de año en Canarias. Solo lo supera el temblor que el IGN localizó la semana pasada, con una fuerza de 3,5 mbLg, a una distancia de entre 50 y 60 kilómetros de la costa norte de Tenerife.

El pasado 19 de diciembre el IGN localizó, también en El Hierro, el temblor de mayor magnitud en Canarias en todo 2025: «3,8 mbLg». Aquel evento marcó el techo de la actividad sísmica regional durante el ejercicio anterior. El registro actual de 3,3 mbLg confirma la continuidad de los movimientos en el archipiélago tras un cierre de año especialmente activo en la isla del meridiano.