Japón declara una alerta por tsunami tras terremoto de 7,6

Las primeras horas dejan al menos tres heridos y avisos de las autoridades ante la posibilidad de un temblor más fuerte

La Agencia Meteorológica de Japón (AMJ) ha emitido este lunes una alerta por tsunami para la costa este del país por un terremoto de magnitud preliminar 7,6 en las inmediaciones de las prefecturas de Hokkaido y Aomori que ha dejado por ahora tres heridos (dos en Hokkaido, una en Aomori) y subidas del agua de hasta 70 cm. en algunas ciudades costeras afectadas.

Estanterías y documentos caídos durante un terremoto se ven en la oficina de Kyodo News en Hakodate, Hokkaido, Japón, el 8 de diciembre de 2025, en esta foto tomada por Kyodo. Crédito obligatorio: Kyodo/vía REUTERS.

La alerta avisa a la población de las costas de Hokkaido y Tohoku que busquen un lugar elevado ante la posibilidad del impacto de olas de tres metros.

Terremoto localizado cerca de la costa

El terremoto ha sido registrado en torno a las 15.26 (hora en la España peninsular y Baleares) con un hipocentro situado a unos 50 kilómetros de profundidad.

En una rueda de prensa ofrecida esta tarde, expertos de la AMJ han instado a la población a tomar precauciones a lo largo de las próximas horas «ya que existe la posibilidad de temblores aún más fuertes», recoge el diario ‘Yomiuri Shinbum’ hasta el punto de que la agencia ha emitido por vez primera una «alerta de terremoto tardío para Hokkaido y Sanriku».

La primera ministra del país, Sanae Takaichi, ya ha dado instrucciones al Gobierno para anticipar la evacuación de los residentes y proporcionar la información necesaria a los afectados sobre la evolución de la alerta.



