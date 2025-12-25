El IGN registra un seísmo de 3,1 de magnitud cerca de Canarias

Este 25 de diciembre, el IGN ha detectado dos seísmos cerca de Canarias, el de mayor magnitud de 3,1 al suroeste del Archipiélago

En Canarias se han registrado en dos días, entre el 24 y el 25 de diciembre, ocho seísmos, siendo el de mayor magnitud el registrado este jueves a las 3:22 de la madrugada.

Este 25 de diciembre de 2025 el IGN ha registrado un seísmo de 3,1 de magnitud cerca de Canarias, concretamente se ha registrado al suroeste de la isla de El Hierro / IGN

Los sismógrafos del IGN han detectado este temblor a 39 kilómetros de profundidad, y con las coordenadas de latitud: 27.3768 y longitud -18.5676.

Es el segundo seísmo que se registra esta jornada del 25 de diciembre tras otro registrado a la 1:37 de la madrugada de 2,1 de magnitud.