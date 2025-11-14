Alejandro Juan Mano, Xavi Palomar, Juan Martín Manzano e Ignacio Parisca, y en dobles, Noah López y Saúl Pacheco se clasifican para las semifinales del torneo

Los semifinalistas del ITF M15 Las Palmas de Gran Canaria

El ITF M15 Las Palmas de Gran Canaria ya conoce los cuatro semifinalistas que mañana decidirán el pase a la gran final en las instalaciones del Gran Canaria Tennis and Pádel Center, tras la celebración de los cuatro partidos de octavos de final aplazados en la jornada de ayer y los cuatro enfrentamientos de cuartos de final correspondientes al día de hoy.

Dos españoles, Alejandro Juan Mano (8) y Xavi Palomar, el italiano Juan Martín Manzano (2) y el venezolano Ignacio Parisca (7) se clasificaron, brillantemente, para la penúltima ronda que se disputará el sábado, a partir de las 10:00 horas, en las pistas del club de Lomo Los Frailes.

El valenciano Alejandro Juan Mano dio la campanada al imponerse en un soberbio partido al principal favorito para conquistar el torneo, el italiano Fernando Bondioli en dos sets (6-1 y 6-4) y se verá las caras, en un apasionante duelo hispano, con el mallorquín Xavi Palomar, quien derrotó al tenista transalpino Maximilian Figl en tres competidas mangas (7-5;2-6 y 6-3).

La segunda semifinal medirá al número 2 del torneo, el italiano Juan Martín Manzano, que venció por la vía rápida a su compatriota Andrea Fiorentini (6-1 y 6-2), y al verdugo del canario Roberto Pérez en octavos, el venezolano Ignacio Parisca, que tiró de solvencia y autoridad para lograr la victoria ante el balear Imanol López Morillo (6-3 y 6-4).

Semifinal con acento canario en dobles

En la categoría de dobles, la pareja canaria Noah López y Saúl Pacheco logró el pase a las semifinales tras ganar a la dupla hispano-francesa Pau Berto Bosca y Thomas Gimenez en dos intensos parciales (6-2 y 7-5).

El torneo internacional, valedero para el ránking WTA que repartirá 15 mil dólares entre los ganadores, está resultando un éxito de participación, organización y presencia de público en las gradas del Gran Canaria Tennis Center, que ya albergó el IT F15 Las Palmas de Gran Canaria el pasado mes de junio.

Para la directora del evento, Susan Sananes, “el nivel de juego está siendo muy alto, tanto en individuales como en dobles, y las sorpresas se siguen produciendo. Las semifinales serán muy intensas, con pronóstico incierto en los dos partidos, y con un hermoso duelo español. La gran noticia es que los canarios siguen brillando en dobles con Noah y Saúl, que pueden ganar perfectamente el título en su tierra”, declaró.