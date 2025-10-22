El partido busca incorporar los problemas de acceso de la vivienda en Canarias en el régimen de las regiones ultraperiféricas de la UE

La comisión de Asuntos Exteriores del Senado rechazó este miércoles una iniciativa de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) para incorporar los problemas de acceso de la vivienda en Canarias en el régimen de las regiones ultraperiféricas de la UE, con medidas que contemplen, entre otras cosas, la limitación de compra a los no residentes.

En un comunicado, el senador Fabián Chinea denunció «la contradicción» de PSOE y PP, que «dicen en las islas que defienden el derecho a la vivienda, pero cuando llegan a Madrid vacían de contenido las iniciativas que buscan soluciones reales».

El derecho de las nuevas generaciones

El senador justificó su rechazo a las enmiendas presentadas por ambos partidos en que la de los socialistas «vacía de contenido» su moción y la de los populares «elimina la referencia expresa a limitar la adquisición de inmuebles por no residentes».

«La vivienda en Canarias no puede seguir siendo un lujo al alcance de unos pocos, sino un derecho garantizado para todos y para quienes viven en las islas», declaró Chinea durante su comparecencia en el Senado.

«Lo que está en juego no es el beneficio privado de unos pocos en el mercado inmobiliario, sino es el derecho de nuestros hijos, de nuestros nietos, pues a vivir sencillamente en la tierra donde han nacido», añadió.

Por lo demás, la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado aprobó por unanimidad una moción del PP que emplaza al Gobierno a tener «un papel más activo» en Ucrania, evitar que este país acabe bajo tutela rusa y a que Bruselas esté en las negociaciones de paz «porque el futuro de Ucrania es el futuro de Europa».

El PSOE presentó una enmienda que no se aceptó, a diferencia de la del PNV, para mejorar el texto. El senador socialista César Mogo mencionó a José Luis Rodríguez Zapatero, destacando que Fernández no lo incluyó en el debate como suele hacer, lo que volvió a generar polémica entre ambos.