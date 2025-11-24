El helicóptero del GES lo rescató en una zona difícil del sendero Taganana-Afur

Un senderista de 34 años resultó herido de gravedad este domingo en el sendero Taganana-Afur, en Santa Cruz de Tenerife. Una piedra se desprendió durante la ruta y lo golpeó, según informó el 112 de Canarias.

Imagen de archivo de un helicóptero del GES | CECOES 112

El accidente ocurrió por la tarde, en un tramo de acceso complejo. Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento llegó a la zona y rescató al afectado con apoyo de los bomberos de Tenerife, antes de trasladarlo al aeropuerto de Tenerife Norte.

Atención urgente al senderista herido tras el rescate

En el aeropuerto, el personal del Servicio de Urgencias Canario comprobó que el senderista sufría politraumatismos graves. Los sanitarios lo trasladaron de inmediato al Hospital Universitario de Canarias para recibir asistencia especializada.

En la resolución del incidente intervinieron también Guardia de Montes y Guardia Civil.