Una senderista de 67 años ha tenido que ser rescatada este viernes en un helicóptero del GES. Todo ello, tras sufrir una caída en el Caserío Roque Bermejo, en Santa Cruz de Tenerife. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 15:45 horas. En ese momento, la sala operativa del 1-1-2 recibió una llamada de agentes de la Policía Canaria alertando de la caída de la senderista. Por tanto, el Cecoes activó los recursos de emergencia para intervenir en la zona.

Rescate de la senderista en helicóptero

Así, a la zona se desplazó un helicóptero del GES, cuyos rescatadores procedieron a la evacuación de la mujer hasta el aeropuerto de Tenerife Norte. Ya en tierra, fue asistida por el personal del Servicio de Urgencias Canario, que la trasladó en ambulancia, con un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.