ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Rescatada en helicóptero una senderista en un caserío, en Santa Cruz de Tenerife

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

La senderista fue asistida por el personal del Servicio de Urgencias Canario, que la trasladó en ambulancia al Hospital Universitario

Una senderista de 67 años ha tenido que ser rescatada este viernes en un helicóptero del GES. Todo ello, tras sufrir una caída en el Caserío Roque Bermejo, en Santa Cruz de Tenerife. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 15:45 horas. En ese momento, la sala operativa del 1-1-2 recibió una llamada de agentes de la Policía Canaria alertando de la caída de la senderista. Por tanto, el Cecoes activó los recursos de emergencia para intervenir en la zona.

Rescate de la senderista en helicóptero

Así, a la zona se desplazó un helicóptero del GES, cuyos rescatadores procedieron a la evacuación de la mujer hasta el aeropuerto de Tenerife Norte. Ya en tierra, fue asistida por el personal del Servicio de Urgencias Canario, que la trasladó en ambulancia, con un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Tranvías dobles y frecuencias de 12 y 15 minutos en la Línea 1 para el fin de semana de Piñata en Santa Cruz

Real Sociedad vs Real Oviedo: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga EA Sports 25-26

CD Leganés vs Cultural Leonesa: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

El Cabildo de Tenerife pacta con trabajadores de TITSA la mejora de su seguridad

Puerto de la Cruz se sube a los tacones en una noche de vértigo y fantasía

Contáctanos: Oficina del espectador

© Radio Televisión Canaria, 2026