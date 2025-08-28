ES NOTICIA

Septiembre, el mes elegido por muchos canarios para salir de vacaciones

Según expertos del sector, el perfil que me decide salir de vacaciones en este mes son muy concretos como parejas jóvenes o viajeros «sénior»

Cada vez más canarios eligen septiembre para disfrutar de sus vacaciones, atraídos por precios más bajos y menor masificación en los destinos

Aunque tradicionalmente el mes de septiembre significa volver a la rutina tras el verano, para muchos canarios supone el inicio de las vacaciones. Desde la Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Turoperadores (ACAVYT) señalan que estos viajeros responden a un perfil muy concreto, como parejas de mediana edad o viajeros sénior dispuestos a realizar largos viajes.

Las vacaciones en septiembre también cuentan con muchas ventajas. El precio inferior de los vuelos y los alojamientos, así como la menor masificación de destinos turísticos, supone un atractivo para muchos viajeros que no pueden disfrutar de las vacaciones durante los meses de verano o que simplemente prefieren posponer su período de descanso.

Los destinos a los que se viaja en septiembre no responden a un patrón único y son bastante variados. El turismo insular sigue triunfando, así como las escapadas a la península. También destacan destinos más lejanos, como América o el sudeste asiático.

