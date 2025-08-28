Según expertos del sector, el perfil que me decide salir de vacaciones en este mes son muy concretos como parejas jóvenes o viajeros «sénior»

Cada vez más canarios eligen septiembre para disfrutar de sus vacaciones, atraídos por precios más bajos y menor masificación en los destinos

Aunque tradicionalmente el mes de septiembre significa volver a la rutina tras el verano, para muchos canarios supone el inicio de las vacaciones. Desde la Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Turoperadores (ACAVYT) señalan que estos viajeros responden a un perfil muy concreto, como parejas de mediana edad o viajeros sénior dispuestos a realizar largos viajes.

Las vacaciones en septiembre también cuentan con muchas ventajas. El precio inferior de los vuelos y los alojamientos, así como la menor masificación de destinos turísticos, supone un atractivo para muchos viajeros que no pueden disfrutar de las vacaciones durante los meses de verano o que simplemente prefieren posponer su período de descanso.

Los destinos a los que se viaja en septiembre no responden a un patrón único y son bastante variados. El turismo insular sigue triunfando, así como las escapadas a la península. También destacan destinos más lejanos, como América o el sudeste asiático.