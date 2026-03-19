El defensa gallego hablo en rueda de prensa sobre el próximo partido frente al Sporting de Gijon

Sergio Barcia, futbolista de la UD Las Palmas, manifestó este jueves que deben centrarse en la visita a la isla del Sporting de Gijón el próximo domingo y evitar seguir lamentándose de la derrota del lunes en Albacete (2-1), aunque sí tienen que hacer «autocrítica».

Sergio Barcia: «No hay tiempo para lamentarse, tenemos que levantarnos» / Imagen de la UD Las Palmas

El defensa gallego dijo en rueda de prensa que deben sobreponerse cuanto antes a ese tropiezo en el estadio Carlos Belmonte y afrontar el choque ante el conjunto asturiano, un equipo «con mucha historia» que llegará al estadio de Gran Canaria «en buena dinámica».

Centrarse en el próximo partido

Barcia afirmo que, en Albacete, la Unión Deportiva no hizo un mal partido, pero no estuvieron acertados en los últimos diez minutos, cuando el equipo manchego firmó la remontada.

«Es fútbol. Ellos hicieron ajustes que nos complicaron, se fueron adelante, cargaron el área y el partido se convirtió en una locura de ida y vuelta, y cuando eso ocurre, no somos buenos», analizo el central vigués, cuyo argumento se asemeja mucho al que suele esgrimir su entrenador, Luis García.

Tras esa derrota, Barcia cree que «no hay tiempo para lamentarse» y que deben poner los cinco sentidos en el partido ante el Sporting de Gijón, «pensar en nuestro plan de partido y nuestras ideas para tratar de sacar los tres puntos en casa».

Además, no cree conveniente mirar más allá de este inmediato encuentro porque, a su juicio, «no es momento de hacer cuentas».

El jugador se encuentra cedido hasta final de temporada por el Legia de Varsovia polaco, y con una opción de compra para el club isleño.

El defensa gallego también subrayó que tampoco es adecuado hablar ahora sobre su futuro, aunque meses atrás reconoció abiertamente que le gustaría continuar en la isla, ya como futbolista en propiedad del club grancanario.