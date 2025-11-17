Sergio Rodríguez exige al Estado que cumpla con los compromisos con La Palma

El presidente del Cabildo de La Palma se mostró preocupado por los retrasos del Gobierno para recibir las ayudas para la reconstrucción de las fincas agrarias, entre otras

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, expresó su preocupación por los retrasos del Gobierno estatal en la aprobación del decreto ley que debe articular los 100 millones de euros destinados a la reconstrucción de las fincas agrarias sepultadas por el volcán, así como la prórroga del 60% de bonificación en el IRPF para la isla.

Una pala procede a la retirada de lava en el cruce de La Laguna, en el municipio de Los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma, días después de darse por finalizada oficialmente la erupción del volcán. CABILDO DE LA PALMA. 05/1/2022

Retraso en la aprobación

Rodríguez recordó que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, había asumido el compromiso de aprobar estas medidas en el anterior Consejo de Ministros, celebrado el martes 11 de noviembre. Confía en su aprobación en el próximo, previsto para este martes 18.

El dirigente insular ha advertido de que los retrasos prolongan los tiempos de recuperación y afectan al estado anímico de los afectados. Afirma que “estamos generando expectativas positivas en la gente y, si estas se derrumban, entramos en una montaña rusa que termina operando en lo negativo”.

Rodríguez ha subrayado la importancia de extraer conclusiones claras sobre la gestión de emergencias y la reconstrucción tras una catástrofe. Lo hizo en referencia a la conferencia internacional Volcán Tajogaite que reúne estos días en La Palma a especialistas de primer nivel.

El presidente del Cabildo confió en que el Gobierno de España “cumpla y cumpla ya”, recordando que en el próximo Consejo de Ministros se prevé abordar tres asuntos relevantes. Dos de ellos directamente relacionados con La Palma: los 100 millones para la reconstrucción agraria y la bonificación fiscal del IRPF.

También mencionó otros 50 millones destinados a atender la presión migratoria en Canarias, así como un decreto más amplio vinculado a la agenda canaria. Su desarrollo podría demorarse más en el tiempo.