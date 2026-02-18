Tranvías dobles y frecuencias de 12 y 15 minutos en la Línea 1 durante las noches de Piñata del Carnaval

Servicio especial del tranvías para el fin de semana de Piñata. Jesús Bilbao

La compañía Metrotenerife activará un dispositivo especial en la Línea 1 del Tranvía de Tenerife con motivo del fin de semana de Piñata del Carnaval de Santa Cruz. El operativo incluye la circulación de tranvías dobles, ampliación del servicio nocturno y refuerzo de frecuencias ante la elevada demanda prevista.

Durante el día, los intervalos serán de 10 minutos, mientras que a partir de las 21:00 horas pasarán a 12 y 15 minutos, garantizando la continuidad del servicio desde la noche del viernes hasta la medianoche del domingo.

Policía y personal de la compañía

La parada de La Paz funcionará como cabecera del servicio nocturno, concentrando el dispositivo especial con presencia policial y personal de la compañía. Por motivos de seguridad, la parada Puente Zurita permanecerá fuera de servicio durante las noches de Piñata.

En el caso del Carnaval de Día y el Fin de Fiesta, los tranvías dobles circularán desde las 09:00 horas hasta la parada de Teatro Guimerá. Además, el sábado operarán con intervalos de 10 minutos y el domingo cada 15 minutos, pasando a 30 minutos a partir de las 21:00 horas hasta la finalización del servicio a medianoche. Los horarios detallados podrán consultarse en paradas, web y redes sociales oficiales de la compañía.