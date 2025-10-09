Este viernes se adentra en los atajos y sesgos cognitivos que controlan nuestra percepción

Además, el programa recibe a Marcos Quintero, experto en la planta Ayahuasca. Completan el menú conspiraciones cinematográficas y una entrevista sobre Experiencias Cercanas a la Muerte (ECM)

La noche de los viernes en la Radio Canaria vuelve a adquirir su característico ambiente misterioso para envolver a la audiencia en las incógnitas, hechos insólitos y misterios que trae semanalmente ‘Crónicas de San Borondón‘.

En el episodio de este viernes 10 de octubre a partir de las 22:00 horas, el programa plantea la siguiente cuestión: ¿De qué manera nos engaña nuestra mente, percibiendo sólo la información que nos refuerza nuestras creencias, dando mayor crédito a las personas de poder o atractivas, o dejándonos llevar por el pensamiento grupal en contra de nuestro propio criterio? Priscila González Serrano analiza en ‘Crónicas de San Borondón’ los sesgos cognitivos, recursos y atajos de nuestra mente forjados a lo largo de nuestra historia evolutiva. ¿Cómo reconocerlos? ¿Es posible combatirlos? De ello hablará en su sección Por Mil Razones.

Manuel Díaz Noda desentraña las claves de «El Mensajero del Miedo». Una película conectada con el magnicidio de JFK, y puerta del entrada para charlar sobre cine «conspiranoico» y programas secretos de control mental. Todo ello tendrá lugar en la sección Expediente Mélièr.

Fotograma del «El mensajero del miedo».

Como plato central, recibirá la visita del inspector de la Policía Nacional Marcos Quintero. Experto en la historia, cultura y usos de la ayahuasca, hablará sobre la célebre planta sagrada amazónica. ¿Qué efectos produce?, ¿Cuáles son los mitos que la rodean? ¿Qué ocurre con su consumo? De todo ello se hablará en tiempo de tertulia junto al antropólogo Fernando Hernández. El invitado, que ha investigado la tradición y a los colectivos que hoy en día siguen utilizando la ayahusca como herramienta medicinal, contará su experiencia con la planta.

Esta semana, el programa ofrecerá una nueva entrega del Archivo CSB, rescatando momentos radiofónicos singulares dentro del mundo del misterio, completando sus contenidos con una entrevista al Dr. Miguel Ángel Pertierra, experto en Experiencias Cercanas a la Muerte e investigación paranormal, con motivo de su próxima visita a Canarias.