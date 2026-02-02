La sesión del Consejo de Gobierno este lunes estará presidida por el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, presidirá este lunes la sesión del Consejo de Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria. Posteriormente, Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno, darán cuenta de los asuntos tratadas en el Consejo de Gobierno.

En directo | En directo | Rueda de prensa tras la sesión del Consejo de Gobierno. Imagen del Gobierno de Canarias.

El orden del día contempla la autorización de una inversión de 31,8 millones de euros para la construcción del edificio de terapias avanzadas en el Hospital Doctor Negrín, el control de diversas subvenciones directas del cierre de 2025, incluyendo aquellas financiadas por fondos europeos Next Generation, y revisarán las acciones judiciales emprendidas en materia de transparencia y administración.

Además, se tratará la modificación de los estatutos de la empresa pública Gesplan para que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pueda utilizarla como medio propio y, en otro orden de asunto ceses, nombramientos y asuntos parlamentarios de interés general.