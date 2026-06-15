‘Siempre nos quedará París’ aborda la salud mental y la importancia de pedir ayuda

El programa de inteligencia emocional de La Radio Canaria reflexiona este lunes, a las 22:00 horas, sobre la importancia de aceptar la vulnerabilidad y seguir adelante en momentos difíciles

La Radio Canaria emite este lunes, a las 22:00 horas, una nueva entrega de ‘Siempre nos quedará París’, el programa de inteligencia emocional presentado por la periodista Rosa Vidal Ross.

En esta ocasión, el espacio pone el foco en la salud mental, la vulnerabilidad humana y la capacidad de seguir adelante tras los momentos más difíciles de la vida.

Bajo el título “Las heridas que nadie ve: la salud mental y la valentía de seguir adelante”, el espacio invita a reflexionar sobre una realidad que afecta a millones de personas y que, durante mucho tiempo, ha permanecido oculta tras el silencio, los prejuicios o la dificultad para expresar el sufrimiento emocional.

A lo largo del programa, Rosa Vidal Ross aborda cuestiones como la tristeza profunda, la ansiedad, la incertidumbre, la frustración o la pérdida de ilusión que pueden aparecer en determinadas etapas vitales. También reflexiona sobre la importancia de aceptar la vulnerabilidad como parte de la condición humana, aprender a cerrar ciclos, pedir ayuda cuando es necesario y encontrar nuevas formas de avanzar.

La conversación se apoya en las enseñanzas del psiquiatra y filósofo Viktor Frankl, que defendía la capacidad del ser humano para encontrar sentido incluso en las circunstancias más difíciles. Una reflexión que resume una de las ideas centrales del programa: «Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos».

‘Siempre nos quedará París’ reivindica la importancia de cuidar la salud mental con la misma atención que se presta a la salud física y recuerda que atravesar momentos de oscuridad no significa permanecer en ellos para siempre. Un mensaje de esperanza que pone en valor la resiliencia, el acompañamiento y la posibilidad de volver a empezar.