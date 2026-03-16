El programa de Rosa Vidal reflexiona este lunes a las 22:00 horas en La Radio Canaria sobre amor, apego y dependencia afectiva

El programa ‘Siempre nos quedará París’, dirigido y presentado por Rosa Vidal, regresa este lunes a las 22:00 horas a la Radio Canaria con una nueva entrega que invita a reflexionar sobre la fina línea que separa el amor del apego emocional: ¿Seguimos con alguien por amor o por dependencia y apego?

Bajo el título “¿Amor o apego?”, el espacio pone el foco en una realidad que muchas personas han vivido alguna vez, seguir en una relación cuando el amor ya no es el mismo, ya sea por inercia, comodidad, dependencia emocional o apego.

A lo largo del programa, el equipo de profesionales que acompaña a Rosa Vidal analizará cómo se construye el apego emocional, por qué a veces confundimos amar con necesitar y qué papel juegan el miedo al abandono, la dependencia afectiva o la soledad en nuestras decisiones sentimentales.

Con su característico tono íntimo, cercano y reflexivo, ‘Siempre nos quedará París’ se adentra una vez más en las emociones humanas para abrir conversaciones que muchas veces quedan fuera de lo cotidiano. Un lugar de encuentro para hablar sin filtros sobre salud mental, inteligencia emocional, amor y desamor, donde las preguntas incómodas tienen espacio y donde las historias personales de los oyentes también forman parte de la conversación.

Cada lunes a las 22:00 horas, La Radio Canaria se convierte en un pequeño refugio nocturno para pensar, sentir y comprender mejor nuestras relaciones en ‘Siempre nos quedará París’.