‘Siempre nos quedará París’ aborda el amor real en vísperas de San Valentín

El programa analiza el aprendizaje afectivo, el amor no correspondido y el miedo a volver a confiar, este martes a las 22:00 horas en La Radio Canaria

El programa ‘Siempre nos quedará París‘ aborda hoy lunes a las 22:00 horas en La Radio Canaria, en vísperas de San Valentín, las distintas formas de amar, la manera en que aprendemos a hacerlo y el desamor como una dimensión inevitable de las relaciones.

La directora del espacio, Rosa Vidal, explica que la propuesta se aleja del amor romántico y de los relatos idealizados para centrarse en el amor real. «No hablamos de amor romántico, ni de películas, ni del que se escribe en Instagram. Hablamos del amor como lo vivimos de verdad: el que ilusiona, el que confunde y el que a veces duele. Porque amar no siempre es fácil y casi nunca es como nos habían dicho», señala.

Rosa Vidal, directora del programa ‘Siempre nos quedará París’ en La Radio Canaria

En esta entrega, el programa ‘Siempre nos quedará París’ presta especial atención a detalles que rodean el hecho mismo del amor y, muy en particular, del aprendizaje del amor. “Porque nos enseñaron que amar es darlo todo. Pero nadie nos explicó qué pasa cuando para amar tienes que dejar de ser tú. ¿Dónde está la línea entre amar y desaparecer?”, apostilla Vidal.

Un hecho cierto es que el descubrimiento del amor es para casi todo el mundo el descubrimiento de una expectativa incumplida, que no se corresponde con la realidad. “Crecimos esperando que el amor nos salvara, que nos completara, que nos hiciera felices para siempre. Y luego llega la vida real. Con silencios incómodos. Con días grises.

Con personas que aman como pueden, no como soñamos. Tal vez el problema no es el amor, sino las expectativas imposibles que pusimos sobre él”, dice la periodista responsable de ‘Siempre nos quedará París’.

Cuando el amor no basta. «Esta frase duele, pero es necesaria», sentencia Rosa Vidal, para añadir, «en ocasiones, el amor no es suficiente para que una pareja funcione. No basta si no hay respeto. No basta si no hay cuidado mutuo. No basta si uno quiere crecer y el otro quedarse igual, son circunstancias que marcan la durabilidad de una pareja y del amor».

Enamorarse de quien no nos quiere

Ríos de tinta sobre este dilema que alimenta no solo obras de la Literatura universal sino tesis doctorales y divanes terapéuticos sobre los resortes que operan en el amor unidireccional. ¿Por qué nos enamoramos de alguien que nos quiere?

Insiste Vidal en que, en todo caso, amar a alguien no obliga a quedarse. “Claro que no, porque irse también puede ser un acto de amor propio. Muchas veces no nos enamoramos de la persona, sino de la idea, del reto, de la esperanza de que algún día cambie. Y ahí entramos en amores imposibles, intermitentes, a medias. Amores que duelen más por lo que prometen que por lo que dan. No es falta de amor. Es una herida buscando reparación”, dice. Y para ahondar en estas cuestiones del amor y el desamor, acude como invitado a esta entrega del programa el comunicador y creador de contenidos Álvaro Luis Hernández.

Álvaro Luis Hernández, creador de contenidos

Y después del amor

El amor después del amor es otro de los aspectos que aborda esta entrega de ‘Siempre nos quedará París’, porque, si dolorosa es la ruptura, también puede serlo la expectativa o la falta de ella, el miedo a creer de nuevo, a confiar, después de un desengaño y/o una ruptura amorosa. “Volver a confiar da miedo. Pero no todos amamos igual, ni todas las historias se repiten. Sanar no es olvidar. Es aprender sin endurecer