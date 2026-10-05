‘Siempre nos quedará París’ pone a debate la dependencia emocional en la pareja

La Radio Canaria emite este lunes 5 de octubre, a partir de las 22:00 horas, una nueva entrega del programa ‘Siempre nos quedará París‘, el espacio de inteligencia emocional dirigido y presentado por Rosa Vidal. Bajo el título «Se te olvida lo que mereces», la edición de esta noche profundiza en los laberintos emocionales, las carencias afectivas no resueltas y los vacíos sensuales y físicos que afloran en las relaciones de pareja.

El espacio analiza la paradoja de sentir vacíos aun cuando existe amor y la frecuencia con la que se confunde el alivio temporal con un vínculo saludable. A lo largo de la emisión, Rosa Vidal aborda cómo las heridas del pasado o la falta de reconocimiento y escucha llevan en ocasiones a delegar en la otra persona la responsabilidad de hacernos sentir valiosos.