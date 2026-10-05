‘Siempre nos quedará París’ pone a debate la dependencia emocional en la pareja

El espacio de inteligencia emocional de La Radio Canaria analiza las carencias afectivas y la intimidad en la pareja este lunes a partir de las 22:00 horas
La Radio Canaria emite este lunes 5 de octubre, a partir de las 22:00 horas, una nueva entrega del programa ‘Siempre nos quedará París‘, el espacio de inteligencia emocional dirigido y presentado por Rosa Vidal. Bajo el título «Se te olvida lo que mereces», la edición de esta noche profundiza en los laberintos emocionales, las carencias afectivas no resueltas y los vacíos sensuales y físicos que afloran en las relaciones de pareja.
El espacio analiza la paradoja de sentir vacíos aun cuando existe amor y la frecuencia con la que se confunde el alivio temporal con un vínculo saludable. A lo largo de la emisión, Rosa Vidal aborda cómo las heridas del pasado o la falta de reconocimiento y escucha llevan en ocasiones a delegar en la otra persona la responsabilidad de hacernos sentir valiosos.
El peso del distanciamiento físico y el deseo
Uno de los bloques centrales de la noche está dedicado al impacto del distanciamiento físico y la intimidad en las relaciones estables. En muchas ocasiones, la rutina, los conflictos no resueltos o la falta de comunicación sustituyen a la complicidad y a la seducción inicial. El programa analiza cómo la falta de atención o deseo puede confundirse con desamor y derivar en la búsqueda de validación en terceras personas.
A través de pautas de introspección y autoconocimiento, ‘Siempre nos quedará París’ invita a la audiencia a analizar las decisiones que se toman dentro del vínculo afectivo y a reflexionar sobre la importancia de amar desde la plenitud y no desde el miedo a la soledad.