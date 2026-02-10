El suceso ocurrió en el barrio de La Salud en Santa Cruz de Tenerife

Siete personas resultaron heridas este martes tras colisionar un vehículo contra la terraza del bar ‘Tasca Juanito’ en la calle Mencey Bencomo, en el barrio de La Salud en Santa Cruz de Tenerife.

Según la información facilitada por el 112 Canarias, el suceso tuvo lugar sobre las 9:00 y, en principio, los afectados se encuentran leves.

Siete heridos al colisionar un vehículo contra la terraza de un bar en Tenerife/ Imagen de la Policía Local

Entre los servicios de emergencias desplazados se encuentra la Policía Local, la Policía Nacional, bomberos y tres ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), dos básicas y una medicalizada.