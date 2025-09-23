ES NOTICIA

‘Siete mil canciones’, música de hoy con un viaje al pasado

El espacio musical guía a la audiencia en un viaje a través de las novedades más frescas y los clásicos olvidados de la música

Nuevo disco de Parcels.

Este miércoles 24 de septiembre a la 01:00 horas, ‘Siete mil canciones‘, el programa de vanguardia musical presentado por Mario Alonso, trae a la Radio Canaria un compendio de novedades y joyas escondidas del rock and roll. Prueba de ellos son lo nuevo de la banda australiana Parcels o el álbum que Stevie Nicks y Lindsay Buckingham previo a Fleetwood Mac. Además, pone bajo la lupa los recientes trabajos de algunos artistas.

Novedades y adelantos de la escena musical

El programa de este miércoles se enfoca en los nuevos sonidos de la industria. Se dará a conocer el tercer disco de Parcels, los adelantos de los próximos trabajos de Helado Negro y Silvana Estrada, y se hará un repaso por las producciones más recientes de SUEDE, Wednesday y Big Thief.

Un clásico redescubierto

En su sección de discos con historia, Mario Alonso se centra en el álbum que Stevie Nicks y Lindsay Buckingham grabaron antes de su legendario paso por Fleetwood Mac. Un trabajo que, a pesar de no tener éxito en su día, ha sido redescubierto y reinterpretado, convirtiéndose en un tesoro para los amantes de la música.

El toque canario

Para cerrar el programa, ‘Siete mil canciones’ refleja su apoyo a la escena musical de las islas con la presentación del proyecto San Borondón, del músico grancanario Jorge Miranda, quien comparte cuatro nuevos temas grabados en Arequipa.

