María José Garrido es doctora en Psicología, comandante de la Guardia Civil y experta en atención psicológica a las víctimas de violencia de género. Ha estado en Canarias para participar en unas jornadas sobre ciber-violencias de género.

En el marco de la campaña de RTVC con motivo del 25N, dedicada a la lucha contra el negacionismo, Buenos Días Canarias ha contado con la comandante de la Guardia Civil María José Garrido Antón. También doctora en Psicología, Garrido ha abordado entre otros asuntos, la atención psicológica a las víctimas.

Ha reconocido «que el creciente negacionismo de la violencia de género está teniendo impacto en las víctimas de violencia de género». Asegura que hay una violencia de género muy oculta aún porque hay mujeres que siguen sin atreverse a denunciar por temor a no ser creídas. En ese sentido, pone el foco en que el negacionismo las desanima aún más porque mina su credibilidad.

Desde el punto de vista policial, la experta ha recordado que lo que llega a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado es solo la violencia de género que se denuncia.

Señales para detectar

Ante el incremento de la violencia de género cometida por medios digitales, esta experta considera necesario que las familias y las propias víctimas estén vigilantes ante señales de control que se están normalizando en la adolescencia. También considera útil que se capacite a la ciudadanía en competencias digitales y que se haga un mayor esfuerzo en formación y sensibilización en gestión emocional.

Ha recordado, además, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado han hecho un trabajo encomiable de formación especializada para mejorar el abordaje y trabajo con víctimas de violencia de género.