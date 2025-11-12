El Gobierno de Canarias sigue investigando el origen de los vertidos que han provocado el cierre de varias playas en Gran Canaria

Siguen investigando el origen de los vertidos que provocaron el cierre de varias playas

El Gobierno de Canarias continúa con la investigación para determinar el origen de los vertidos que en los últimos días han obligado a cerrar varias playas en Gran Canaria. Aunque aún no se ha establecido la causa exacta, las autoridades mantienen activo el plan de emergencias por contaminación de vertidos, con el objetivo de evitar daños ambientales y posibles sanciones europeas.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, explicó que por el momento no se ha detectado el foco del vertido, aunque se baraja la posibilidad de un incidente puntual que habría afectado al litoral.

Mientras avanzan las investigaciones, los equipos técnicos trabajan en las labores de limpieza y en el seguimiento constante del litoral, con el fin de garantizar la seguridad ambiental y sanitaria en las zonas afectadas.

El Gobierno autonómico mantiene la alerta activa y reitera su compromiso de restablecer la normalidad lo antes posible en las playas cerradas.

Mogán, la zona más afectada

Mogán continúa siendo el municipio más afectado, con todas sus playas cerradas al baño mientras se mantienen los controles de calidad del agua y las labores de limpieza en la zona. Las autoridades locales permanecen en coordinación con el Gobierno de Canarias para seguir el desarrollo de la situación.