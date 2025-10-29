Este simulacro de evacuación pone a prueba la coordinación de seguridad privada y Guardia Civil ante un paquete sospechoso

Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas han llevado a cabo este miércoles un simulacro de evacuación en las instalaciones del Centro Comercial Atlántico, en la localidad de Vecindario. El objetivo del ejercicio ha sido valorar la coordinación de los planes de seguridad con los que cuenta el centro comercial, en colaboración con la Guardia Civil.

El simulacro se llevó a cabo bajo un protocolo específicamente diseñado, en el que se detallaba la simulación de una amenaza concreta. En este ejercicio se abordó la localización de un supuesto paquete sospechoso en el acceso principal al supermercado de este centro comercial.

Con la detección del supuesto artefacto, se pusieron en marcha los procedimientos pertinentes de seguridad. El despliegue permitió comprobar la coordinación entre personal del centro comercial, seguridad privada y la Guardia Civil.

En el ejercicio participaron agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas. También se contó con la intervención de unidades especializadas como USECIC, GEDEX, el Servicio Cinológico y el Centro Operativo de Servicios. Se sumaron patrullas de Seguridad Ciudadana del Puesto Principal de Vecindario y parte del personal de seguridad privada del centro comercial.