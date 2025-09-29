Sin carné a 162 km/h por La Palma

La Guardia Civil investiga al conductor de un turismo por carecer de permiso de conducir y circular a 162 km/h por una vía de 90 Km/h

Agentes de la Guardia Civil del Destacamento de Tráfico de La Palma, abrieron una investigación a un conductor de 24 años por un delito contra la seguridad vial, tras sorprenderlo mientras conducía un coche sin haber obtenido nunca el permiso de conducción y conducir a 162 k/h.

Nunca ha tenido carné

Ocurrió en la carretera LP-5 al llegar al kilómetro 0,100 perteneciente al municipio de Breña Baja. Allí fue captado por el cinemómetro oficial del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil en La Palma, circulando a 162 km/h, estando limitada la vía a 90 km/h. Esto constituye una infracción muy grave al Reglamento General de Circulación, artículo 52 apartado 1.

Realizadas las oportunas gestiones por parte de los agentes de la Guardia Civil, pudieron comprobar que el conductor no había obtenido nunca el permiso de conducir. Por eso se le investiga por un delito contra la seguridad vial. También le informan de que había cometido una infracción muy grave por el exceso de velocidad.

Las diligencias oportunas las lleva el Juzgado de Guardia del partido judicial de Los Llanos de Aridane.

Por conducción de vehículos careciendo de permiso de conducir, el Código Penal establece pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

La denuncia por ir circulando a 162 km/h, estando limitada la vía a 90 km/h, lleva aparejada una sanción de 600 €.